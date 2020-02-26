В страшной аварии в Якутии погибли два человека

В результате столкновения на Вилюйском тракте легкового автомобиля и «КамАЗа» погибли два человека. ГИБДД сообщает подробности.

26 февраля около 15 часов 15 минут в дежурную часть ГИБДД МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 15- м километре Вилюйского тракта в г. Якутске. Здесь столкнулись автомашины «Тойота Премио» и «КамАЗ». Груженый продуктами «КамАЗ» с прицепом направлялся в Верхневилюйский район из г. Якутска.

По словам водителя большегруза, легковой автомобиль, следовавший во встречном направлении, «вилял» по проезжей части, выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения. Увидев это, водитель «КамАЗа» принял вправо – ближе к обочине, однако столкновения избежать не удалось.

В результате столкновения водитель автомашины «Тойота Премио» и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Извлекать из искореженного автомобиля тела погибших придется специалистам МЧС.

Водитель автомашины «КамАЗ» трезв, в результате ДТП не пострадал.

На месте аварии в настоящее время работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.