В стране завершена частичная мобилизация  

28 октября состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с Министром обороны Сергеем Шойгу.

Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему о завершении мероприятий частичной мобилизации.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», – сообщил Шойгу.

С 21 сентября военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ выполнены мероприятия по частичной мобилизации.

Масштабная работа была развернута во всех регионах страны. Огромную помощь и поддержку оказали губернаторы и все уровни исполнительной власти – от муниципальных до субъектовых.

В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.

Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчётов.

После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот.

По информации http://kremlin.ru