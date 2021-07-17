В столицу Якутии станет удобнее заезжать и выезжать

Автодорога «Нам» на протяжении ряда лет оставалась одной из проблемных региональных дорог. На участках автодороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» большой объём ремонтных и строительных работ был начат ещё в прошлом году.

В настоящее время реконструкция продолжается на участке км 11+400 — км 18+500 (1 пусковой комплекс). Капитальное строительство, ремонт и реконструкция региональной автодороги охватывают территории Намского улуса и городского округа «город Якутск».

17 июля с ходом реконструкции автодороги «Нам» ознакомился глава Якутии Айсен Николаев.

По итогам осмотра участка реконструкции региональной автодороги «Нам» Айсен Николаев отметил, что по графику работы должны быть завершены к 2023 году, но сегодня поставлена задача завершить их до конца сезона 2022 года.

Отмечено, что первый этап реконструкции региональной автодороги находится в активной фазе. Ведутся работы по расширению дороги до двух полос в каждую сторону.

Кроме того, участок автодороги от рынка «Белое озеро» до Мархинского обелиска будет расширяться до четырёх полос. «Проект сейчас находится на экспертизе. Надеемся, что город быстро проведёт торги и в следующем году работы уже будут начаты. Здесь важно, чтобы не образовалось узких «горлышек» на выездах и взъездах в город. Такая же задача поставлена по региональной дороге «Умнас» по Покровскому тракту до поста ГАИ, это важно с учётом дальнейшей синхронизации со строительством Ленского моста», — отметил Айсен Сергеевич.