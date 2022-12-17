17.12.2022
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93
Погода
В столицу пришло похолодание
Небольшой снег на юго-западе, юге, на Колыме небольшой снег, местами умеренный, местами поземок при порывах ветра до 9-14 м/с, на юге Нерюнгринского района местами порывы ветра до 15-16 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -43-48°, на Верхоянье до -50-55°, на юго-западе, юге, Арктическом побережье, Колыме -33-38°, днем -42-47°, северо-востоке -45-50°, юго-западе, Арктическом побережье -30-35°, Колыме -33-38°.
В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с. Температура ночью -43-45°, днем -41-43°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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