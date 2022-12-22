В столицу пришло долгожданное потепление

Изменились отношения птиц к людям в парке. Объяснение простое — птицам в парке люди больше не угрожают, и пернатые это понимают. Это уникальная возможность для всех любителей природы прикоснуться к ней, понаблюдать за жизнью диких птиц, которая обычно скрыта от наших глаз. Ну а для фотоохотников ‒ это прекрасная возможность сделать незабываемый кадр! На западе, юге преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -43-48°, местами -35-40°, днем -38-43°, местами -28-33°. На севере, северо-востоке, в центре небольшой снег, в Анабарском, Булунском районах местами метели при ветре 15-19 м/с. Температура воздуха ночью -32-37°, при прояснении в центральных районах, на северо-востоке -38-43°, в северных районах ночью -20-25°, днем -25-30°, местами в центре , на востоке -30-35°, на севере -16-21°, в низовье Колымы -6-11°. В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -31-33°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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