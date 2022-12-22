22.12.2022
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Погода
В столицу пришло долгожданное потепление
На западе, юге преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -43-48°, местами -35-40°, днем -38-43°, местами -28-33°. На севере, северо-востоке, в центре небольшой снег, в Анабарском, Булунском районах местами метели при ветре 15-19 м/с. Температура воздуха ночью -32-37°, при прояснении в центральных районах, на северо-востоке -38-43°, в северных районах ночью -20-25°, днем -25-30°, местами в центре , на востоке -30-35°, на севере -16-21°, в низовье Колымы -6-11°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -31-33°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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