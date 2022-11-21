В столицу холода возвращаются

Зимой дятлы питаются семенами сосен и елей. Чтобы добыть семена, дятел устраивает сосновую или еловую шишку в расщелине дерева, после чего обрабатывает ее клювом.

На фото: Дятел достает семечки, а после заедает снегом) На юге, юго-востоке, северо-востоке, днем на западе небольшой снег. Ветер слабый, на юге, востоке местами порывы 7-12 м/с. Температура ночью -31-36°, на юге, востоке -21-26°, при прояснении в центре -37-42°, на северо-востоке -40-45°. Днем -25-30°, на северо-востоке, севере -30-35°, на западе -15-20°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью-32-34°, днем -25-27°. Дятел долбит древесный ствол со скоростью 20 – 25 ударов в секунду. Это вдвое быстрее пулемётной стрельбы. Дятел бьёт по дереву с огромной силой, любое другое существо просто разобьёт себе голову. А у дятлов от бесконечного стука даже не появляется лёгкой мигрени.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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