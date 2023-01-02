В столице заметно потеплело

Вы когда-нибудь пытались покормить белку с руки на улице? Скорее всего, она просто убегала прочь. Поскольку белки — дикие животные, они, естественно, боятся людей и крупных животных, которые могут причинить им вред. К счастью, с белками можно подружиться, если их подкармливать, и они, в конечном счете, к вам привыкнут, и не будут бояться есть из ваших рук.

В большинстве районов небольшой снег, на юго-востоке местами умеренный. В Ленском, Олекминском районах местами метели при порывах западного ветра до 15-17 м/с. На востоке и на Колыме погода без осадков. Температура воздуха -36-41°, на северо-востоке и востоке -42-47°, на севере и юге -27-32°, на западе и юго-западе -17-22°.

В Якутске слабый снег, местами туман, ветер северный 1-3 м/с. Температура днем -37-39°.