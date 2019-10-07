В столице задержаны граждане, находящиеся в розыске

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-профилактического мероприятия задержаны двое граждан, находившихся в федеральном розыске за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Так, установлен безработный 21-летний уроженец Якутска, ранее судимый за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В розыске он находился с сентября текущего года.

На следующий день полицейскими установлен гражданин 1973 года рождения. Установлено, что разыскиваемый скрывался и работал вахтовым методом. В розыске он находился с 2017 года. Разыскиваемые граждане задержаны и переданы инициаторам розыска.