10.10.2019
11:50
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Происшествия

В столице Южной Якутии после падения с пятого этажа скончался мужчина

От полученных травм после падения с пятого этажа 9 октября в Нерюнгри скончался мужчина.

Как сообщает Минздрав республики, пострадавшему был проведен ряд диагностических мероприятий. Врачи провели множественные оперативные вмешательства, но, к сожалению, мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Фото: Из открытых источников.
Источник: https://yakutia-daily.ru/v-neryugri-posle-padeniya-s-pyatogo-etazha-skonchalsya-muzhchina/
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