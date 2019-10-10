10.10.2019
11:50
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Происшествия
В столице Южной Якутии после падения с пятого этажа скончался мужчина
От полученных травм после падения с пятого этажа 9 октября в Нерюнгри скончался мужчина.
Как сообщает Минздрав республики, пострадавшему был проведен ряд диагностических мероприятий. Врачи провели множественные оперативные вмешательства, но, к сожалению, мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью.
Фото: Из открытых источников.
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