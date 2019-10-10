В столице Южной Якутии после падения с пятого этажа скончался мужчина

От полученных травм после падения с пятого этажа 9 октября в Нерюнгри скончался мужчина. Как сообщает Минздрав республики, пострадавшему был проведен ряд диагностических мероприятий. Врачи провели множественные оперативные вмешательства, но, к сожалению, мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью.





Фото: Из открытых источников. https://yakutia-daily.ru/v-neryugri-posle-padeniya-s-pyatogo-etazha-skonchalsya-muzhchina/ Источник:

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх