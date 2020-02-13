В столице Южной Якутии объявили в розыск водителя Жигулей

12 февраля в 22 часов 50 минут в Нерюнгри в районе д.16 по ул.Чурапчинская неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ- 2106» совершил наезд на пешехода – мужчину 1995г.р., движущегося по тротуару в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом ноги и множественные ушибы, был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.

В момент отмечалась метель, дорога имеет искусственное освещение. Пешеход был одет в темную одежду, световозвращающие элементы, как это рекомендовано Правилами дорожного движения для пешеходов, следующих по обочинам дорог в темное время, у него отсутствовали. Водитель «Жигулей» с места ДТП скрылся.

В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП водителем является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения, за совершение которого предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.