24.11.2020
11:19
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Происшествия
В столице Якутии загорелась двухэтажка
Возгорание произошло в деревянном жилом доме в 16 квартале столицы республики, сообщила телеканалу «Якутия 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Ксения РАХМАТУЛЛИНА.
«Огонь действует в доме по улице Рыдзинского. Наше подразделение выехало на тушение», – сказала она.
Сообщается, что огнеборцы эвакуировали жителей многоквартирного двухэтажного дома.
Подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют огонь на кровле здания и в квартирах пострадавших.
Фото: Якутия24.
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