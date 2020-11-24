В столице Якутии загорелась двухэтажка

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в 16 квартале столицы республики, сообщила телеканалу «Якутия 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Ксения РАХМАТУЛЛИНА. «Огонь действует в доме по улице Рыдзинского. Наше подразделение выехало на тушение», – сказала она. Сообщается, что огнеборцы эвакуировали жителей многоквартирного двухэтажного дома. Подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют огонь на кровле здания и в квартирах пострадавших.

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