24.11.2020
11:19
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Происшествия

В столице Якутии загорелась двухэтажка

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в 16 квартале столицы республики, сообщила телеканалу «Якутия 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Ксения РАХМАТУЛЛИНА.

«Огонь действует в доме по улице Рыдзинского. Наше подразделение выехало на тушение», – сказала она.

Сообщается, что огнеборцы эвакуировали жителей многоквартирного двухэтажного дома.

Подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют огонь на кровле здания и в квартирах пострадавших.

Фото: Якутия24.
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/pozhar-proizoshel-v-zhilom-dome-v-odnom-iz-kvartalov-yakutska
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