В столице Якутии станет по-весеннему тепло

Рабочая неделя в Якутске предстоит теплая — в понедельник температура воздуха будет -23°, а к выходным потеплеет до -19°. Все дни также ожидаются небольшой снег и облачность.

17 и 18 февраля в столице республики ожидается -22-23°, как прогнозирует Гидрометцентр, с небольшим снегом. Ночью температура воздуха опустится до -28-31°.

В среду осадков не будет, но температура опустится максимум до -24°, хотя ночью значительно похолодает до -33°.

Всю оставшуюся неделю погода будет становиться благосклоннее. В четверг, 20 февраля, по прогнозу ожидается -23° днем и -27° ночью, в пятницу уже будет -19° днем и -23° ночью.

В выходные станет еще теплее и температура поднимется до -17-12°, при этом прогнозируют обильные осадки.