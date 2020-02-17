17.02.2020
12:27
39
Погода
В столице Якутии станет по-весеннему тепло
Рабочая неделя в Якутске предстоит теплая — в понедельник температура воздуха будет -23°, а к выходным потеплеет до -19°. Все дни также ожидаются небольшой снег и облачность.
17 и 18 февраля в столице республики ожидается -22-23°, как прогнозирует Гидрометцентр, с небольшим снегом. Ночью температура воздуха опустится до -28-31°.
В среду осадков не будет, но температура опустится максимум до -24°, хотя ночью значительно похолодает до -33°.
Всю оставшуюся неделю погода будет становиться благосклоннее. В четверг, 20 февраля, по прогнозу ожидается -23° днем и -27° ночью, в пятницу уже будет -19° днем и -23° ночью.
В выходные станет еще теплее и температура поднимется до -17-12°, при этом прогнозируют обильные осадки.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.02.2020
26
17.02.2020
63
17.02.2020
112
17.02.2020
202
17.02.2020
116
17.02.2020
131
17.02.2020
141
17.02.2020
135
17.02.2020
195
17.02.2020
430
17.02.2020
193
17.02.2020
863
17.02.2020
499
17.02.2020
482
17.02.2020
361
17.02.2020
1664
17.02.2020
1317
16.02.2020
1916
16.02.2020
820
16.02.2020
3813
16.02.2020
1558
16.02.2020
2179
16.02.2020
542
16.02.2020
3630
16.02.2020
4933
16.02.2020
610
16.02.2020
476
16.02.2020
1061
16.02.2020
1443
15.02.2020
665
15.02.2020
1186
15.02.2020
4490
15.02.2020
1252
15.02.2020
6828
15.02.2020
5173
15.02.2020
589
15.02.2020
1371
15.02.2020
464
15.02.2020
1389
15.02.2020
1301
15.02.2020
477
15.02.2020
574
15.02.2020
2555
15.02.2020
730
14.02.2020
415
14.02.2020
530
14.02.2020
2541
14.02.2020
891
14.02.2020
2203
14.02.2020
1671
14.02.2020
1894
14.02.2020
1561
14.02.2020
2399
14.02.2020
477
ТОП НОВОСТИ
11.02.2020
11428
13.02.2020
8120
14.02.2020
7436
13.02.2020
6827
13.02.2020
5637