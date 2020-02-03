В столице Якутии простятся с Сергеем Черных

Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) информирует о проведении церемонии прощания с ЧЕРНЫХ Сергеем Георгиевичем

31 января 2020 года трагически погиб председатель регионального отделения ДОСААФ России по Республике Саха (Якутия), член комиссии по правовым отношениям и правовой культуры Общественной палаты Республики Саха (Якутия), член Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Республике Саха (Якутия), председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по Якутии, председатель Совета ветеранов Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник милиции в отставке

Черных Сергей Георгиевич

Родился 5 ноября 1957 года в Якутске. С 1990 по 2010 год проходил службу в органах внутренних дел, с 2000 по 2010 возглавлял Якутский ОМОН. Ветеран боевых действий. Заслуги Черных Сергея Георгиевича отмечены орденом «Мужества» и другими государственными и ведомственными наградами. Благодаря Сергею Георгиевичу в республике реализован ряд проектов, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Церемония прощания с Черных Сергеем Георгиевичем состоится 4 февраля т.г. с 11 до 13 часов в спортивном зале Якутского командного речного училища по адресу: г. Якутск, ул. Водников, 1/2 (вход в спортзал со стороны ул. Богатырева, между СОШ №21 и ЯКРУ)