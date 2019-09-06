В столице Якутии появится «умная поликлиника»

К 2022 году в Якутске будет построен современный поликлинический комплекс. Соглашение о государственно-частном партнёрстве при финансировании, проектировании, строительстве и технической эксплуатации нового объекта подписали глава республики Айсен НИКОЛАЕВ и член совета директоров группы Сергей РОМАШОВ на Восточном экономическом форуме.

Поликлинический комплекс площадью 8500 кв. метров на 600 посещений в смену появится в Гагаринском округе Якутска. Он будет оснащён самыми современными магнитно-резонансными томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами экспертного класса, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюрографическим оборудованием. Поставку, пуско-наладку и последующую техническую эксплуатацию в течение 7 лет после ввода объекта в эксплуатацию обеспечит Группа «ВИС». Стоимость строительства и оснащения поликлиники составит 1,7 млрд рублей.

Оборудование здесь планируется подключить к единой информационной системе «умная поликлиника». Данные будут передаваться лечащему врачу в электронном формате, что позволит избежать повторных посещений регистратуры при направлении пациентов к другим специалистам. Это существенно оптимизирует общее время приёма и работы врачей.

Напомним, в 2016 году в рамках ГЧП группа «ВИС» приступила к строительству 12 социальных объектов в Якутске. На Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке с 4 по 6 сентября, стало известно, что группа реализует еще два инвестиционных проекта в Якутии – построит по ГЧП культурный кластер мирового уровня и поликлинический центр.