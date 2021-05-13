В столице Якутии найден без вести пропавший мужчина

Сотрудники вневедомственной охраны Якутского ОВО Росгвардии разыскали 54-летнего жителя Верхоянского района Якутии, который утром 7 мая ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

Информация была передана всем наружным службам. 12 мая около 23 часов росгвардейцы заметили одинокого прохожего на улице Петровского, подходящего под приметы ориентировки.

Мужчина был дезориентирован в городе и во время беседы с сотрудниками Росгвардии сообщил, что не знает, куда ему идти. Росгвардейцы доставили гражданина в дежурную часть полиции.