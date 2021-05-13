13.05.2021
13:00
254

Происшествия

В столице Якутии найден без вести пропавший мужчина

Сотрудники вневедомственной охраны Якутского ОВО Росгвардии разыскали 54-летнего жителя Верхоянского района Якутии, который утром 7 мая ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

Информация была передана всем наружным службам. 12 мая около 23 часов росгвардейцы заметили одинокого прохожего на улице Петровского, подходящего под приметы ориентировки.

Мужчина был дезориентирован в городе и во время беседы с сотрудниками Росгвардии сообщил, что не знает, куда ему идти. Росгвардейцы доставили гражданина в дежурную часть полиции.  

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх