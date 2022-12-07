В столице вновь похолодало

Был такой замечательный писатель Евгений Носов. Когда он умер, то на столе нашли лист бумаги с последними словами: «Покормите птиц!» На Руси их всегда кормили. Баснописец Иван Крылов, говорят, целыми днями пролеживал на широченном подоконнике библиотеки и крошил хлеб голубям. А во многих помещичьих усадьбах целые комнаты предоставлялись для зимовья птицам, за которыми ухаживали, чтобы выпустить весной на свободу.

На западе, юге, по нижней Лене, местами в центральных районах небольшой, на западе умеренный снег, местами с порывистым ветром до 9-14 м/с, поземки, в Жиганском, Мирнинском, днем в Ленском, Олекминском районах порывы до 15-20 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 19-24 м/с, метели. Температура воздуха ночью -39-44°, на Колыме -45-50°, в Оймяконье-53-58°, днем -37-42°, на северо-востоке в низинах -48-53°. На западе, местами юге ночью -19-24°, при прояснении -29-34°, днем -10-15°, местами -20-25°.

В Якутске небольшой снег, туман, ветер северный 1-4 м/с. Температура ночью -40-42°, днем -37-39°