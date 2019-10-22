В столице состоится выставка «Якутск туристический»

26 октября, в Молодежном центре «Арена.31», состоится выставка туристических услуг столицы «Якутск туристический», инициированная Общественным советом по туризму при главе ГО «город Якутск».

В выставке туристических услуг примут участие глава города Сардана Авксентьева, округа и пригороды ГО «город Якутск», предприниматели, общественные организации и люди, которые связали свою жизнь с туризмом — Марианна Андреева, Герман Арбугаев, Николай Атласов, Вероника Высоких, Руслан Васильев.

В рамках мероприятия предприниматели и коммерческие организации выставят свои услуги, товары и экспозиции. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского и ГКУ «Гохран РС (Я)» представят свои экспонаты. АО ФАПК «Сахабулт» и РОО «Союз кузнецов Якутии» презентуют выставку сувенирной продукции. Также пройдет туристическая фотовыставка. Управления округов и пригородов Якутска, совместно с Общественными советами, представят в виде презентации туристические объекты и достопримечательности, которые находятся на их территориях.

Во второй половине мероприятия участники выставки обсудят проблемы развития туристической отрасли в городе Якутске на дискуссионной площадке. Будут обсуждаться темы: «Вовлеченность в благоустройство общественных пространств», «Инклюзивный туризм», «Механизмы взаимодействия туроператоров и муниципальных органов власти в рамках разработки и реализации туристических маршрутов на территории города Якутска».

Приглашаем всех желающих принять участие в первой выставке «Якутск туристический».