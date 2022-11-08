В столице резко похолодало 

Сегодня в Якутске температура воздуха днём составит -22 градуса, ночью -29.

Дятел птица не перелетная, только в очень сильные морозы дятел перелетает ближе к деревням и городкам.

При этом он не прекращает своей работы по добыче насекомых и их личинок из под коры даже зимой.

Резкое похолодание пришло в большинство районов Якутии. В некоторых улусах температура упадет до -42 градусов.

На западе, юге снег, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории преимущественно без осадков, на юго-западе и севере порывистый ветер до 8-13 м/с, температура воздуха ночью -28-33°, на западе -33-38°, северо-западе и северо-востоке -37-42°, юге -15-20°, юго-западе -4-9°, днем -20-25°, западе -12-17°, юго-западе и юге -1-6°. На побережье Аллайховского, Усть-Янского районов метели при порывах ветра до 15-20 м/с.

Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с. В Якутске температура ночью-27-29°, днем-20-22°.