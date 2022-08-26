В столице республики стартовал «Печатный двор Якутии — 2022»

26-27 августа в г. Якутске проводится XI межрегиональная выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии — 2022» с участием книгоиздателей Москвы, Новосибирска, Татарстана, Якутии и других регионов Дальнего Востока. Также принимает участие крупнейшее издательство Средней Азии «Фолиант» из Казахстана. Книжный форум приурочен к 100-летию республики.

«Культура чтения является неотъемлемой частью жизни якутян. Тому подтверждение — наша республика получила почетное звание «Территория книги и чтения» по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»», – сказал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил на церемонии открытия вице-премьер Сергей Местников, республика по праву гордится тем, что издательства региона выпускают большой спектр печатной продукции, распространяемой не только в городе Якутске, но и в районах Якутии.

«Национальная издательская компания «Айар», сохраняя лучшие традиции книгоиздания республики, всегда идет в ногу со временем, внедряя компетенции в области инновационных цифровых технологий. Это позволяет держаться на плаву на этом достаточно конкурентном рынке», — сказал вице-премьер.

Сергей Местников вручил юбилейный знак РС (Я) «100 лет Якутской АССР» президенту ассоциации книгоиздателей России, генеральному директору издательства «Белый город» Константину Чеченеву, коммерческому директору АО НИК «Айар» Сардаане Габышевой.

Президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев зачитал приветственный адрес президента Российского книжного союза Сергея Степашина и объявил о том, что книгоиздатели Москвы передадут в дар библиотекам Якутии более 300 книг.

За эти два дня пройдут встречи с писателями, автограф-сессии, книжные выставки, презентации, круглый стол на тему «Чтение в цифровую эпоху: традиционные практики, новые возможности» и другие мероприятия.

Жители и гости столицы республики могут приобрести хиты и бестселлеры ведущих издательств, подписаться на газеты и журналы.

Одно из заметных событий выставки — презентация репринтного издания «Saqalw: suruk bichik» (Якутский букварь). Издание посвящено 130-летию основателя якутской письменности, составителя и издателя первых якутских учебников С.А. Новгородова, 105-летию издания первого якутского массового букваря и 100-летию образования ЯАССР.

На полях «Печатного двора» проводится конкурс среди изданий по десяти номинациям. Гран-при будет присуждено изданию, ставшему важнейшим событием последних лет и подготовленному на высоком издательско-полиграфическом уровне. На конкурс поступило более 180 наименований книг из Якутии, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, а также из городов Рязань, Иркутск.

Межрегиональная выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии» проводится с 1999 года. Ключевые цели – поддержка региональных книгоиздательств, популяризация чтения как культурного досуга, информирование библиотечного сообщества и населения о книжном рынке региона.

Организаторы — Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), Национальная издательская компания «Айар» имени С.А. Новгородова.



