В столице республики открылся офис Центра «Мой бизнес»

Сегодня, 20 сентября, в городе Якутске официально открылся городской офис Центра «Мой бизнес». Начало работы офиса стало знаковым событием для всего бизнес-сообщества Якутии.

На торжественном открытии заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков поздравил коллектив Центра «Мой бизнес» и представителей среднего и малого бизнеса с открытием офиса.

«Сегодня мы присутствуем на значимом событии для всего бизнес-сообщества. Важно понимать то, что центр, это не консультационное бюро — это конкретный механизм получения услуг по принципу «одного окна». Центр призван стать самым действенным инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь можно сделать абсолютно все, что требуется для успешной реализации коммерческой деятельности: от получения информационно-консультационных услуг, заканчивая сдачей налоговой декларации, получения льгот, финансовой поддержки и юридических услуг. Кроме того, здесь можно провести деловые встречи. Для таких мероприятий оборудована современная комфортная переговорная, возможно проведение онлайн-конференций и селекторных мероприятий. Кроме того, здесь есть все для того, чтобы сделать Центр «Мой бизнес» личным деловым кабинетом для каждого бизнесмена», – рассказал представитель правительства.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких подчеркнула, что открытие центрального офиса стало подарком для всех якутских предпринимателей перед профессиональным праздником – Днем предпринимателей Якутии.

«Мы ждали открытие Центра «Мой бизнес». Это событие стало кульминацией всего Форума предпринимателей Якутии. Центр оказания услуг для предпринимателей – это не простой многофункциональный центр. В центре оказывают 118 услуг стандартного пакета. В Центре «Мой бизнес», помимо аналогичных услуг, представлена вся инфраструктура господдержки. Здесь можно зарегистрировать свой бизнес, получить любую выписку, сдать упрощенную налоговую декларацию. Дополнительно можно получить любую консультацию относительно ведения бизнеса, образовательные услуги, оформить заявку на лизинг. Все, что продвигает Минпред Якутии и институты поддержки предпринимательства, представлено в Центре «Мой бизнес» по принципу «одного окна», – озвучила руководитель.

По поводу проведения Форума предпринимателей Якутии министр объявила, что вся организация программы – это синергия работы республиканского бизнес-сообщества, министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии и прочих государственных и муниципальных ведомств, институтов поддержки предпринимательства.

«В этом году в форуме приняли участие около тысячи человек. Эта цифра в пять раз выше, чем в прошлом году. Мы смогли реализовать это благодаря тому, что мы действовали вместе», – подытожила Ирина Высоких.

Генеральный директор Центра «Мой бизнес» Зоя Седалищева отметила, что учреждение является обособленной структурой Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

«Создание и развитие такого центра в республике — это один из элементов создания благоприятной среды для развития бизнеса. Такие центры создаются по единым стандартам на территории всей страны. Нашим курирующим министерством была проделана огромная работа для организации деятельности Центра «Мой бизнес». Сейчас мы вместе открываем центральный офис в городе Якутске. В планах открытие офисов в каждом муниципальном образовании. Создание центров в Якутии, должно позволить предпринимателям по принципу «одного окна» получать все услуги, которые нужны для реализации деятельности. Кроме стандартных услуг МФЦ, мы представляем услуги институтов поддержки предпринимательства – займы Фонда развития предпринимательства РС(Я), заключение договоров на приобретение оборудования Региональной лизинговой компании, обучение по программам Бизнес-школы РС(Я), услуги резидентства Бизнес-инкубатора Якутии. Все это будет осуществляться на базе нашего центра. Также у нас оформлен коворкинг на три рабочих места. Получается, что предприниматели могут свободно работать на этих рабочих местах, как в собственном офисе. Предприниматели могут у администратора записаться на использование переговорной для проведения деловых встреч. В лектории нашего центра будут проводиться различные семинары, мастер-классы и тренинги», – говорит руководитель.

Министерство экономики представлял заместитель министра Владимир Сивцев.

«Я поражен проделанной работой. Уверен это не первый и не последний офис в республике. Мы всячески будем поддерживать деятельность коллег. Это все делается для стимуляции и деятельности наших предпринимателей, поддержки действующих организаций, создания новых компаний!», – высказался представитель ведомства.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Якутии Александр Артемьев поздравил предпринимателей и коллектив Центра «Мой бизнес» с открытием офиса.

«От имени всех сельхозпроизводителей республики поздравляю со знаковым событием. Мы гордимся, что фермеры ведут предпринимательскую деятельность. Уверен, что этот офис будет полезен для всех членов нашей ассоциации», – сказал он. Президент ассоциации вручил генеральному директору Центра «Мой бизнес» почетный знак за вклад в развитие сельского хозяйства Якутии.

«В далеком 1998 году Указом нашего Первого президента Михаила Николаева, была создана структура поддержки бизнеса – Госкомитет предпринимательства. Тогда я была назначена председателям этой структуры. В те времена мы даже не могли представить, что спустя 20 лет будут созданы такие мощные инструменты. Нынешним предпринимателям созданы все условия для успешной работы», – рассказала на открытии центра президент Ассоциации женщин-предпринимателей Якутии Галина Васильева.

Также сегодня работу Центра «Мой бизнес» оценил Первый президент Якутии – государственный советник РС(Я) Михаил Николаев. В рамках его визита сотрудник учреждения провели для государственного советника ознакомительную экскурсию. В конце первый президент республики пожелал успехов и продуктивной работы.

Центр «Мой бизнес» находится по адресу Кирова, 18 блок Б, первый этаж в здании Бизнес-центра. Консультанты центра готовы вас принять с 9 до 18 часов в будние дни с перерывом на обед с 13 до 14 часов.