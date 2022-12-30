30.12.2022
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Погода
В столице ожидается вполне комфортная погода
На большей части республики небольшой, в Ленском районе местами умеренный снег. На западе, северо-западе усиление ветра местами до 15-20 м/с, в Анабарском, Булунском районах местами до 18-23 м/с, метели. Температура воздуха ночью -32-37°, на северо-западе, северо-востоке -37-42°, в Оймяконье -40-45°, днем -31-36°, на северо-востоке -37-42°, на северо-западе -18-23°, местами -28-33°, на юго-западе ночью и днем -21-26°.
В Якутске небольшой снег, ветер восточный 1-3 м/с, днем северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -32-34°, днем -31-33°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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