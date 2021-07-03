В столице обсудили проект «100 новых автобусов в городе Якутске»

К 2022 году в 100-летие образования Якутской АССР Окружная администрация совместно с Министерством транспорта РС (Я) планируют запуск проекта «100 новых автобусов в городе Якутске». Об этом шла речь на рабочем совещании, которое прошло под руководством главы города Евгения Григорьева. В совещании принял участие директор по региональному развитию ООО «Меттэм-М» Денис Калков, также руководители структурных подразделений и подведомственных предприятий Окружной администрации.

Денис Калков отметил, что их группа компаний совместно с АО «СахаТЭК» реализуют ряд проектов на территории республики, в том числе в городе Якутске.

«После изучения ситуации в городе Якутске, принято решение заключить контракт жизненного цикла на 7 лет, автобусный парк будет предоставлен в пользование вместе с сервисным обслуживанием. Для этих целей в городе Якутске будет построен сервисный центр, также будет функционировать офис, координирующий работу», — отметил представитель ООО «Меттэм-М».

Со слов Дениса Калкова, предоставляемый автобусный парк оснащается самыми современными цифровыми технологиями.

«Комплексное использование наших автобусов имеет ряд преимуществ, для удобства и комфорта пассажиров», — резюмировал Денис Юрьевич.

Глава города Якутска Евгений Григорьев обратил внимание на обеспечение коммунальной техникой муниципального предприятия «Жилкомсервис» и АО «Якутдорстрой».

«Ежегодно увеличивается территория столицы, а обслуживающая коммунальная техника изрядно устарела. Степень износа коммунальной техники в городе достаточно большая, поэтому ее обновление является основополагающей задачей», — подчеркнул Евгений Григорьев и поручил подготовить коммерческое предложение на поставку коммунальной и строительной техники для нужд города Якутска со стороны ООО «Меттэм-М».

В ходе совещания участники обсудили вопросы строительства Сервисного центра на территории МУП «ЯПАК», а также возможность участия в тендере на установку мачт уличного освещения, с целью дальнейшей реализации проекта «Умный город». Кроме этого, глава города напомнил представителям ООО «Меттэм-М» о необходимости апробации новых автобусов в условиях города Якутска, особенно в зимний период.