В столице культурно отметят День студента

25 января 2020 года в 16:00 Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на литературно-музыкальную встречу «В сей день благословенный…», посвященную Дню студента.

В экспозиции русского искусства нашего музея представлен парадный портрет императрицы Елизаветы. Именно она в 1775 году подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена называвшимся Днем основания Московского университета. На сегодняшний день трудно отыскать в России человека, не знающего о Дне студента и не отмечающего этот праздник.

Национальный художественный музей РС (Я)совместно с Союзом музыкантов Якутии музей подготовил вечер в окружении трех стихий: живописи, поэзии и музыки. В исполнении Андрея Дедюкина (скрипка) и Айсена Чистоедова (гитара) для гостей прозвучит музыка великого композитора-романтика Франца Шуберта, пронзительные, чувственные произведения Астора Пьяцоллы. Сама жизнь будет звучать в потрясающей музыке, напоминая слушателям о желании невозможного и вере в исполнение мечты.

Когда зима, перевалив за середину,

Бросает на весну седую тень,

Мы вспоминаем о заступнице студентов

И празднуем Татьянин день.

(А. Войт)

Мероприятие состоится в НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж. Вход на литературно-музыкальную встречу – 100 рублей.

В День студента вход в экспозиционные залы музея для всех студентов очного отделения при наличии студенческого билета или зачетной книжки свободный.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79