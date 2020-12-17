В столице изменен маршрут автобуса №6

По многочисленным просьбам жителей города Якутска с 21 декабря изменится схема движения городского автобусного маршрута №6.

С 21 декабря ООО «Маршрут №6» будет обеспечивать движение автобусного маршрута в обоих направлениях согласно внесенным изменениям в п. 1 распоряжения Окружной администрации города Якутска «Об утверждении схемы движения городских маршрутов регулярных перевозок в ГО «город Якутск».

По информации отдела транспорта Окружной администрации г. Якутска, автобусный маршрут № 6 будет курсировать с конечной остановки на улице Три Сосны по Вилюйскому тракту с остановками на Объездном шоссе, Окружном шоссе, улицах Жорницкого, Пионерская, Космонавтов, Семена Данилова, Петра Алексеева, Стадухина, Лермонтова, Октябрьская, проспект Ленина, Хабарова, Чиряева, Губина, Федора Попова, Богдана Чижика, 50 лет Советской Армии, Бабушкина до конечной остановки на улице Челюскина.

Схема движения автобусного маршрута модифицируется в целях улучшения транспортного обслуживания на территории городского округа «город Якутск».