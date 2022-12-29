29.12.2022
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Погода
В столице чуть-чуть потеплеет
В большинстве районов небольшой, на северо-востоке, по нижней Лене умеренный снег. Порывистый ветер до 8-13 м/с на северо-западе, в Анабарском, Булунском районах до 15-18 м/с, метель. Температура воздуха ночью -32-37°, на востоке, северо-востоке -42-47°, на западе, по нижней Лене -23-28°, на юге, западе -18-23°, днем -30-35°, на северо-востоке, востоке -36-41°, на западе -20-25°, на юго-западе -10-15°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью -33-35°, днем-30-32°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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