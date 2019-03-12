В столицу Якутии прибыли первые участники Кубка мира по вольной борьбе

Делегация в составе 17 человек во главе с главным тренером Арсланом Цеденсондномом прилетела в Якутск из г. Улан-Удэ сегодня, 12 марта, в 01:30 ночи. В аэропорту столицы Якутии сборную Монголии встретили хлебом и солью, угостили национальным напитком — кумыс и оладьями.

Как отметил Арслан Цеденсондном, состав сборной Монголии — участников Кубка мира по вольной борьбе был определён сразу после международного турнира в Красноярске – Гран-при Ивана Ярыгина ещё в январе месяце.

«Наша сборная долго ждала этого момента и, наконец, это свершилось — мы в Якутии! Сегодня ребята отдохнут, но уже с завтрашнего дня начнутся подготовительные тренировки. Отмечу, что у нас бывают частые совместные сборы с якутскими борцами, мы приезжаем сюда почти на все турниры и хорошо знаем якутскую школу вольной борьбы. В состав сборной Монголии вошли сильнейшие борцы. В число лидеров могу назвать призёра чемпионата мира и чемпиона Азиатских игр Эрденебата Бехбаяра, серебряного призёр чемпионата мира Унурбата Пуревжавва. А капитаном команды выступает опытный борец Ганзориг Манданхаран. Наши главные соперники – США, Грузия, Иран и, безусловно, Россия», — отметил главный тренер.

Капитан сборной, двукратный призер чемпионатов мира Ганзориг Манданхаран рассказал, что шесть лет сборная Монголии участвует в Кубке Мира.

«Сегодня у нас представлена одна из сильнейших команд. В четырех весовых категориях у нас – медалисты международных чемпионатов. Наша цель – встретиться в финале со сборной России», – добавил борец.

Отметим, Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в Якутске стартует с 16 по 17 марта. Инициатором проведения масштабных соревнований в Якутске стал глава республики, Президент Федерации спортивной борьбы РС (Я) Айсен Николаев.

Вслед за делегацией Монголии в Якутию должна приехать сборная команда Японии. Всего в Кубке мира примут участие борцы из восьми стран: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России.