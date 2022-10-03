В столичных школах поставят КПП

Управление образования совместно со школами приступили к формированию технического задания по установке КПП в общеобразовательных учреждениях. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по вопросам безопасности учебного процесса. В настоящий момент готовится нормативно-правовая база, которая уточнит некоторые параметры их установки, сообщает тгк «Эхо столицы«.

Кроме того, как отметила начальник Управления образования Мария ПЕТРОВА, прорабатывается вопрос установки систем видеонаблюдения и тревожных кнопок в детских садах, в том числе негосударственных ДОУ.