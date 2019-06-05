В столичном парке молодежь играет в …

Впервые заметил, что молодежь начала ходить в парк играть в волейбол. Там нет площадки для классического волейбола, но есть две площадки для пляжного, сообщает ветеран волейбола Николай ГАВРИЛЬЕВ.

У одной нет сетки. Играли шестеро парней, еще две девушки играли в мяч на стороне между деревьями. Говорили, что будут еще подходить. Это здорово!

Надо бы поддержать это начинание. Для активного отдыха молодежи нужны хотя бы две площадки для классического волейбола, как это было в пятидесятых годах двадцатого века. В то время было много желающих играть, да и зрителей хватало.