В столице Якутии состоится съезд эвенов

V съезд эвенов Республики Саха (Якутия) состоится 19-20 марта в городе Якутске. На съезде примут участие 55 делегатов из тринадцати районов и города Якутска.

Как рассказала председатель Союза эвенов РС(Я) Наталья Сметанина, программа съезда предполагает тесное общение делегатов и участников съезда в решении самых насущных проблем.

«Появится возможность с высокой трибуны выразить свои мысли и чаяния, внести конструктивные предложения в итоговый документ съезда. Из-за сложной транспортной схемы, труднодоступности, многие проекты и начинания активистов не имеют продолжения и развития. Острые проблемы, культурные мероприятия и проекты остаются без внимания. Жители отдаленных наслегов не всегда имеют возможность выезжать на важные мероприятия и вынуждены сами как-то справляться с ситуацией. В целях поддержки молодежных инициатив для участия в работе съезда мы привлекаем молодежь из числа эвенов, а также творческих людей и коллективы, участников культурной программы», — сообщила лидер общественной организации эвенов Якутии.

В рамках съезда пройдут два круглых стола и состоятся встречи делегатов с представителями министерств и ведомств. Для делегатов будет организован медицинский осмотр при поддержке Министерства здравоохранения РС(Я). По результатам съезда будут приняты итоговые документы, избран председатель Союза эвенов РС(Я) и правление общественной организации.

Общественное движение по консолидации эвенского народа началось еще в 1990-е годы, однако приобрело более системный характер в последнее десятилетие, благодаря активной работе активистов, государственных и общественных деятелей из различных субъектов Российской Федерации, в которых проживают эвены. Отметим, кроме Якутии, эвены проживают в Камчатском, Хабаровском краях, Магаданской области и Чукотском автономном округе. Наиболее активно общественное движение эвенов развивается в Республике Саха (Якутия) в силу их многочисленности в этом регионе (около 12 тысяч человек), а также в силу поддержки со стороны органов власти региона и системной работы в целом по вопросам коренных малочисленных народов Севера.

Предыдущий, IV Съезд эвенов Республики Саха (Якутия), состоялся 29-30 октября 2014 года в Якутске.