В столице Якутии ловят должников на дороге

С 20 по 22 мая 2019 года в столице республики судебные приставы-исполнители Отдела по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г. Якутску совместно с судебными приставами Специализированного отдела оперативного дежурства Группы быстрого реагирования Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) и инспекторами Отдела ДПС УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) провели очередное рейдовое мероприятие «Дорожный пристав».

Посредством переносного аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» осуществлена проверка 131 автотранспортного средства. В ходе рейда 49 должников на месте произвели оплату своих долгов на общую сумму 264, 643 рублей. Остальным должникам вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.

Также в целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа в отношении автолюбителя составлен акт описи имущества, согласно ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» («Наложение ареста на имущество должника»).

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременной оплате задолженностей по налогам, сборам, административным штрафам.

Узнать информацию о наличии предмета задолженности и оперативно оплатить ее можно посредством онлайн-сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления, и через мобильное приложение «ФССП», а также в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги».