В СТНГ рассмотрели ход работ по социальной газификации

Заключено более 1900 договоров из числа тех домовладений, ожидающих подключения в этом году. Об этом заявили на очередном собрании штаба социальной газификации в АО «Сахатранснефтегаз».

Штаб также отчитался о том, что 189 из 235 объектов, которые будут построены в этом году в рамках социальной газификации, уже запроектированы. Сотрудники проектной группы штаба отработали в штатном режиме в период майских праздничных и нерабочих дней.

Из 235 объектов строительства в этом году планируется построить 107 километров газораспределительных сетей и порядка 10 километров газопроводов-вводов. Более 1900 договоров заключены с заявителями, чьи домовладения по утвержденному региональному плану-графику газификации планируется подключить в 2022 году.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников поручил ускорить ход проектных работ по оставшимся объектам и оформление конкурсных процедур для заключения договоров с подрядными организациями.