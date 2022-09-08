В СТНГ определена лучшая газовая бригада

Бригады работников из структурных подразделений компании «Сахатранснефтегаз» сошлись в заочном конкурсе на звание лучшей газовой бригады.

Бригада в составе пяти человек (сварщик, слесарь, водитель легкового автотранспорта, водитель большегрузной техники и водитель-механизатор) соревновались по сумме баллов за производственные показатели. Например, конкурсантов оценивали по количеству сварных стыков, наличию или отсутствию брака при сварочных работах, по времени выполнения работ и по другим параметрам.

Всего в заочном конкурсе приняли участие 13 бригад.

По итогам суммы баллов победителем стала команда Строительно-монтажного управления.

Второе место заняла бригада Управления газораспределительных сетей, третье место досталось Линейно-производственному управлению магистральных газопроводов.

Конкурс был приурочен ко Дню работника нефтяной и газовой отрасли, который отмечался в России 4 сентября и к 55-летию газификации Якутии.