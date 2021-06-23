В ссузах Якутии сдают демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия

Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия проводятся в Якутии с 29 апреля по 30 июня. Около 1800 студентов и выпускников техникумов и колледжей из 32 профессиональных образовательных организаций сдают экзамены по 29 компетенциям. В регионе организовано 59 аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена, оснащенных современными оборудованиями. Профессиональные навыки выпускников оценивают 350 квалифицированных экспертов, которые прошли обучение и имеют свидетельства на право оценивания.

По словам старшего методиста Центра независимой оценки качества профессионального образования Петра Соловьева, одним из важнейших принципов демонстрационного экзамена является независимая оценка, когда при оценивании принимают участие эксперты из числа работодателей:

«В этом году наибольшее количество экспертов привлекли Якутский медицинский колледж и Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева — более ста экспертов. В общем, мы планируем привлечь более 350», — сказал Петр Прокопьевич.

Активная фаза проведения демонстрационных экзаменов началась с 15 июня и проводится в рамках 2 видов аттестаций: промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. В рамках государственной итоговой аттестации проводятся обязательные демонстрационные экзамены, на основе актуализированных ФГОС из списка Топ-50 наиболее востребованных профессий и специальностей.

Экзамены проводятся практически во всех профессиональных образовательных организациях и охватывают всю территорию нашей республики — проводятся даже в Жиганском и Нижнеколымском районах.

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Компетенции охватывают все сферы экономики – Поварское дело, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Электромонтаж, Эстетическая косметология, Сантехника и отопление, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Финансы, Преподавание в младших классах и другие. По it-специальностям проводятся экзамены: Программные решения для бизнеса, Корпоративная защита от внутренних угроз, Информационная безопасность, Сетевое и системное администрирование, Веб-дизайн и разработка и т.д.

По мнению Петра Прокопьевича, к учреждениям, которые массово принимают участие в демонстрационном экзамене можно отнести Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева (более 360 участников), Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина.

«В Жатайском техникуме организован большой Центр проведения демонстрационного экзамена, где по компетенции Поварское дело принимают участие не только студенты техникума, но и выпускники из Намского техникума, Регионального технического колледжа в г. Мирном, Якутского технологического техникума сервиса. Много колледжей и техникумов участвуют по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, по которому ежегодно выпускники демонстрируют наивысшие баллы по региону. Экзамены проводятся на базе Чурапчинского аграрно-технологического колледжа, Транспортного техникума им. Р.И. Брызгалова, Намского техникума, Якутского автодорожного техникума, Верхневилюйского техникума и Якутского индустриально-педагогического колледжа. В последнем проводятся еще такие экзамены, как Обслуживание грузовой техники и Окраска автомобилей.

Так как оценка независимая, она оглашается сразу же. Результаты вносятся в Цифровую платформу Ворлдскиллс Россия. Официальное обнародование результатов происходит уже после всестороннего анализа со стороны Агентства Ворлдскиллс Россия. Но ребята уже сейчас могут на основании методических рекомендаций, которые были утверждены министерством Просвещения Российской Федерации, перевести полученные баллы в оценку.

По результатам прошлого года, хорошие результаты были в Верхневилюйском техникуме, Финансово-экономическом колледже», — добавил методист.

При выпуске вместе с дипломом участники получают паспорт-скиллс. В нем отражаются все его показатели, которые были получены ими при сдаче демонстрационного экзамена, как факт того, что ими были приобретены реальные производственные навыки.

Напомним, на прошлой неделе с аудиторской проверкой в город Якутск прибыл заместитель директора Департамента оценки компетенций и квалификаций АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Евгений Модонов. С 16 по 20 июня он провел аудиторскую проверку экзаменационных площадок в 10 образовательных организациях, реализующих программы СПО и обследовал более 20 экзаменационных площадок. Он высоко оценил уровень подготовки экспертов, уровень оснащения мастерских, отметил, что регион является образцовым по внедрению демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс ежегодно проводится с целью определения профессиональных умений и навыков в реальных производственных условиях, позволяющий экспертам и работодателям проводить независимую экспертную оценку выполнения заданий выпускниками в соответствии с международными требованиями. На сегодняшний день экзамены сдали уже более 1200 человек.