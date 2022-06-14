В среднем течении реки Лена выпустили личинки щуки

В соответствии с программой выполнения работ в области товарной аквакультуры (рыбоводства) на 2022 год Якутским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» проведены мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. По заключенным договорам на производственных мощностях филиала на базе мобильного инкубационного цеха произведена закладка полученной от выловленных производителей икры и 10 июня 2021 года осуществлен выпуск личинок щуки в количестве свыше 680 тыс. шт. в среднем течении реки Лена в с. Улахан-Ан Хангаласского улуса (района).

Мероприятия проведены под контролем Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проектов хозяйствующими субъектами на территории Республики Саха (Якутия) и направлены на поддержание численности и увеличение популяции водных биологических ресурсов. Субъектами компенсационных выпусков являются такие крупные организации, как АО «Поиск Золото», ООО «Строймост», ООО «АнтрацитИнвестПроект» и др.