02.08.2022
12:21
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Якутия

В Среднеколымском улусе введен режим ЧС

В районе действует два лесных пожара, один из них — вблизи села Налимск.

Сегодня, 2 августа, режим ЧС будет введен в Среднеколымском районе для привлечения дополнительных сил и средств. В районе действует два лесных пожара, один из них — вблизи села Налимск.

Также в ряде районов ожидаются порывы ветра, которые могут привести к разрастанию огня. Первый зампред правительства Дмитрий Садовников поручил усилить работу по тушению возгораний, не допускать прироста и оперативно подавать заявки на привлечение сил и средств.

В Таттинском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах установлен высокий IV класс пожароопасности в лесах. Со 2 августа ожидается установление чрезвычайно высокого V класса в Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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