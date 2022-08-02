02.08.2022
12:21
56
Якутия
В Среднеколымском улусе введен режим ЧС
В районе действует два лесных пожара, один из них — вблизи села Налимск.
Сегодня, 2 августа, режим ЧС будет введен в Среднеколымском районе для привлечения дополнительных сил и средств. В районе действует два лесных пожара, один из них — вблизи села Налимск.
Также в ряде районов ожидаются порывы ветра, которые могут привести к разрастанию огня. Первый зампред правительства Дмитрий Садовников поручил усилить работу по тушению возгораний, не допускать прироста и оперативно подавать заявки на привлечение сил и средств.
В Таттинском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах установлен высокий IV класс пожароопасности в лесах. Со 2 августа ожидается установление чрезвычайно высокого V класса в Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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