В Среднеколымском улусе раньше срока сдали новую школу

В селе Аргахтах Среднеколымского района раньше срока ввели новое здание

школы на 80 мест. Несмотря на сложности с доставкой строительных материалов

в труднодоступное село, строители завершили все работы на три месяца раньше

плана.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства республики Кирилл

Бычков, строительство школы в отдаленном селе было сопряжено с определенными

логистическими трудностями. «Поставка строительных материалов была

возможна по реке лишь за короткую северную навигацию в сентябре-октябре и

автозимником Якутск-Среднеколымск-Аргахтах, общая протяженность которого

2810 км. Сыпучие материалы из Среднеколымска также доставлялись по

автозимнику протяженностью 132 км. Генеральный подрядчик ООО «Норд

Инжиниринг» со всеми задачами справился и объект построен с опережением

графика», – сказал он.



В соответствии с Инвестиционной программой республики срок ввода школы в

эксплуатацию был определен на 2023 год.

Новая школа в селе Аргахтах с общей площадью свыше 1 882 кв. метров

построена по всем современным стандартам образования. Помимо четырех учебных

кабинетов для начальных классов, в новой школе разместят кабинет физики,

астрономии, биологии и химии с лаборантскими, лингафонный кабинет, кабинет

информатики, мастерские, библиотеку, столовую на 27 мест с кухней,

спортивный (актовый) зал, медицинский кабинет с процедурной.

Школа имеет рекреационные зоны. Учебные классы начальных классов разделены

главной входной группой от старших классов, имеется отдельный вестибюль.

Также на территории школы расположены площадки для общешкольных мероприятий,

проведения спортивных игр.

Напомним, что в 2022 году в рамках национальных проектов и государственных

программ в городах и сёлах республики вводят 13 новых школ для обучения в

комфортных условиях свыше 4000 детей.