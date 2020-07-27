В Среднеколымском районе возобновился локализованный лесной пожар

В Среднеколымском районе возобновился один лесной пожар на территории с. Эбях. Об обстановке по данному пожару вечером 27 июля рассказал глава муниципального образования Юрий Гуляев:

«Мы еще с прошлого месяца тушим пожары. Они постепенно приближаются к селу. Сейчас ближайшая горит в 6 км. Это пожар, который мы ранее локализовали.

Он возобновился из-за сильного пожара, огонь перебросило на островки леса. У нас почва с торфом, потому горит под землей и очень трудно потушить. С 22 июля это у нас третий пожар. Очаги есть вокруг села в 20-30 км. Сгорели 5-6 охотничьих избушек, коневодческая база. На пожаре, который был локализован, а сегодня вспыхнул опять, ранее работали 64 человек. Сейчас пока 31.

В настоящий момент готовим вторую смену, которая будет работать по тушению пожара ночью. В работе задействованы тракторы ДТ-75, Т -150, МТЗ и мини-трактор», — сообщил Юрий Алексеевич по телефону.

