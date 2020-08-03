03.08.2020
16:16
177

Экология

В Среднеколымском районе массово гибнет рыба?

View this post on Instagram

Экологическая катастрофа. Массовая гибель рыб наблюдается на берегу озера "Уулаах" в селе Сватай. Вероятнее всего, рыбы погибли от недостатка кислорода. Попадание в воду пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород, после чего она становится мутной. Влияние лесных пожаров на экологию и окружающую среду: 🔥Загрязнение атмосферы. Поскольку лес является главным поставщиком кислорода, после его уничтожения кислород не образуется, следовательно, не поглощается вредный для здоровья человека углекислый газ, который и загрязняет атмосферу. Снижается качество воздуха. 🔥Ухудшение качества питьевой воды из-за того, что грунтовые воды, ручьи и реки после лесных пожаров не обогащаются водой. 🔥После лесных пожаров почва теряет свою плодородность. 🔥Повышается риск наводнения. 🔥Почва после пожаров не защищена от интенсивных осадков и подвержена эрозии. 🔥По причине лесных пожаров гибнут полезные почвенные микроорганизмы. 🔥Если лес подвергается пожарам систематически, сокращается его продуктивность, и со временем участок может стать бесплодным. 🔥В районах, где есть крутые склоны, земля при пожаре разламывается на куски и падает вниз, поэтому экологическая система не может восстановиться самостоятельно. 🔥Уничтожаются природные ресурсы леса 🔥Водоемы загрязняются пеплом, который падает вместе с осадками после пожара, тем самым наносится вред для рыб и водных растений. 🔥 Потеря экологических систем и биологического разнообразия. 🔥Лесные пожары наносят ущерб среде обитания конкретных видов животных и растений. 🔥Пожары уничтожают большую часть растений, которые поддерживают жизнь многих животных и насекомых. 🔥Есть вероятность того, что лесные пожары могут послужить причиной исчезновения некоторых видов животных. @minecologia_yakutia @republic_sakha_yakutia14

A post shared by Новости Среднеколымского р. (@srednekolymsk24) on

Как передает телеканал «Якутия 24», информации о массовой гибели рыб в озере Уулаах в селе Сватай Среднеколымского района проверяет минэкологии региона.

«Среднеколымской инспекцией государственного экологического надзора Минэкологии Якутии проводится проверка информация о гибели рыб в озере Уулаах села Сватай. О результатах проверки дополнительно сообщим позже», – сообщили в ведомстве.

Ранее соответствующее сообщение распространилось в социальных сетях и ряде СМИ. Местные жители связывают замор рыбы с лесными пожарами на территории населенного пункта.

Фото: https://www.instagram.com/p/CDY-sr2Jk7B/
Источник: https://www.instagram.com/p/CDY-sr2Jk7B/ https://yk24.ru/index/priroda/minekologii-yakutii-nachalo-proverku-informaczii-o-zamore-ryibyi-v-srednekolyimskom-rajone
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх