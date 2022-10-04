В Среднеколымской ЦРБ начнет работать компьютерный томограф

В ноябре в Среднеколымской ЦРБ впервые начнет работать компьютерный томограф. Это лишь одна из технических новинок, которые среднеколымские медики получили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Для начала работы на нем в ЦРБ есть все: и специально оборудованное помещение, и подготовленные специалисты. И вполне конкретные планы, которые способны вывести оказание медицинской помощи среднеколымчанам на новый уровень.

Именно так здесь произошло, когда больница получила лапароскопическую стойку, предназначенную для эндохирургических операций.

– До этого подобного оборудования у нас не было. Тем не менее наши хирурги очень быстро освоили его, внедрив целый ряд новых диагностических и лечебных методик. С его помощью выполняются, например, холецистэктомии, гинекологические операции, диагностические лапароскопии и пр. Раньше ради этого люди вынуждены были ехать в Якутск. Теперь мы делаем все сами, – рассказывает главный врач Среднеколымской ЦРБ Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ.

Могут теперь помочь в ЦРБ и тем, кому необходимо, например, сделать фиброгастроскопию.

— Раньше, ввиду отсутствия нужного оборудования мы были вынуждены отправлять пациентов в Якутск. Но после того, как получили целый ряд эндоскопических аппаратов – гастроскоп, колоноскоп, фибробронхоскоп – такие исследования удалось поставить на поток на базе нашей больницы, – говорит главный врач.

Кроме того среди новинок – 2 наркозных аппарата, которые установлены в операционном зале и отделении реанимации ЦРБ. Стационарный рентген-аппарат на 2 рабочих места, а также 2 флюорографа – стационарный и мобильный, который можно брать с собой в командировки в наслега. При этом немаловажно, что все оборудование сразу же было запущено в работу.