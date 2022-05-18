18.05.2022
21:47
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Якутия

В Среднеколымске спешно укрепляют дамбу

Укрепление дамбы «Воинская» Среднеколымска идет полным ходом. Как сообщил первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Дмитрий Садовников @sadovnikovdd, на сегодняшний день выполнено почти 70% работ. Привлечено 12 единиц техники, в том числе 2 трактора и 10 грузовых машин. Завершение работ планируется в 20-ых числах мая. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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