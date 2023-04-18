18.04.2023
19:05
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Спорт

В Среднеколымске соревнуются в новом виде хоккея — на валенках!

Участвовало 6 команд. Первое место заняла команда МЧС, второе у МВД, третье — ЖКХ.
Лучшим игроком признан и награждён специальным призом Федерации хоккея Якутии сотрудник МЧС Валентин Давлетов. Участники соревнований собрали материальную помощь участнику СВО, сообщает тгк @pryanaya_yakutia

Фото: тгк Пряная Якутия
Источник: тгк Пряная Якутия

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