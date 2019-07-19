В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады

В участковой больнице села Аргахтах после ножевого ранения скончался мужчина, который в составе строительной бригады был занят на возведении школы.

По данным следствия, мужчина был доставлен в больницу ранним утром 18 июля 2019 года после ссоры, возникшей между ним и одним из работников строительной бригады при распитии спиртных напитков.

Коллега по работе нанес потерпевшему удары ножом в заднюю поверхность грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался через непродолжительное время после доставления в медучреждение.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, ведется допрос свидетелей случившегося.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся документы для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.