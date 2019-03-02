В Среднеколымском районе спасли двух человек из замороженного Камаза

Есть еще у нас неравнодушные люди. Так, 1 марта в 10.15 утра на пульт дежурного Среднеколымского поисково-спасательного отряда ГКУ «Службы спасения РС(Я)» от сотрудника ГИБДД поступило сообщение, ему позвонил очевидец и сообщил, что в 57 километрах от г. Среднеколымска в сторону п. Зырянка на трассе стоит замороженный автомобиль «Камаз», в нем находятся 2 мужчины, помощи не просят, но, учитывая, что на улице -34, попросил их спасти. К сожалению, сам эвакуировать их не может, так как в его машине нет места. К месту происшествия выехали два спасателя и медицинский работник. Обнаружив замерзший автомобиль, пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Оба — жители Якутска. По их словам, машина заглохла и, пытаясь завести двигатель, они посадили аккумулятор. Спасатели прибыли вовремя, в 17.10 вечера оба были доставлены в Среднеколымск, один мужчина госпитализирован в центральную районную больницу с легким обморожением нижних конечностей.

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ "Служба спасения РС(Я), Николай Фатеев.