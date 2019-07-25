В Среднеколымске начнутся работы по восстановлению проточности Юкагирской виски

В городе Среднеколымск будет решаться вопрос обводнения территории резервуарного парка Среднеколымской нефтебазы. Эта тема стала одной из основных на встрече руководителя АО «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева и главы района Евгения СЛЕПЦОВА. С учетом того, что нефтебаза обеспечивает весь район и село Андрюшкино соседнего района нефтепродуктами Виктор ЛЕБЕДЕВ настоял на скорейшем решении вопроса.

Стоит отметить, что от проседания и размыва грунтов страдает не только нефтебаза, но и автомобильная дорога до Налимска, взлетно-посадочная полоса аэропорта. Бороться с этой системной проблемой можно возобновив проточность Юкагирской виски.

По итогам совещания глава района дал поручение ответственным подразделениям в ближайшее время начать работы.

Кроме того, говорили о продолжении конструктивного сотрудничества между администрацией района и АО «Саханефтегазсбыт». Евгений Слепцов поблагодарил за оказанную помощь во время паводка, активное участие коллектива компании в благотворительных акциях, социальных проектах и в жизни района.