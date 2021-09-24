В списке погибших на Эльбрусе оказалась якутянка

По последним данным, удалось спасти 14 человек, трое погибли, два альпиниста еще остаются на склоне, сообщает News.Ykt.Ru.

Вечером 23 сентября стало известно, что группа альпинистов из 19 человек, находящаяся на высоте 5400 метров на склоне Эльбруса, попросила о помощи из-за ухудшения погоды. В группу входят люди старше 30 лет, они приехали из 11 регионов России, пишет ТАСС.

«Комсомольская правда» опубликовала список пропавших туристов. Среди них есть и жительница Якутска Анна Макарова (1985 г.р.). По данным телеканала «РЕН ТВ», Анна Макарова оказалась в числе погибших.

Обновление. В ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии News.Ykt.Ru подтвердили, что в списке погибших есть жительница Якутска.

Краткая хронология событий:

По данным МЧС, участники группы находятся в разных местах, что осложняет поиски. Спасатели начали поисковую операцию с 5000 метров.

Также мешает погода: температура в районе поисков держится ниже отметки -20 градусов, пурга с порывами ветра до 40 м/с, видимость не превышает одного метра.

Пока что спасателям удалось добраться до четырех альпинистов. Трех из них спустили вниз на ратраках (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс — прим. ред.), у альпинистов есть признаки обморожения. У одного из них травмирована нога.

По последним данным, погибли три человека из группы.

В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники. С утра пятницы группировку увеличили до 30 человек.

Гид, сопровождавший группу альпинистов, бросил их и ушел вниз, спасатели сообщили о встрече с ним.

Четырнадцать альпинистов спасли. Два последних остающихся на Эльбрусе человека, по предварительным данным, живы.

СУ СК России по региону начало доследственную проверку после сообщений о гибели альпинистов.