В спартакиаде ЖДЯ определился лидер

В спартакиаде ЖДЯ пока уверенно лидирует команда службы пути «Модерон».

В субботу 9 марта в рамках XII внутрикорпоративной спартакиады трудовых коллективов Акционерной компании «Железные дороги Якутии» прошли соревнования по настольному теннису и толчку гири.

В состязаниях по настольному теннису приняли участие 5 команд: команда «Модерон» (Служба пути), «Локомотив» (Локомотивная служба), «Службы перевозок», «Вагонно-пассажирская служба» и «Инженерный корпус».

Традиционно основная борьба развернулась между движенцами (Служба перевозок), путейцами («Модерон») и командой «Инженерный корпус». По итогам соревнований мастерами ракетки признаны представители команды «Службы перевозок», занявшие 1 место. На вторую ступень пьедестала почета заслуженно попали путейцы («Модерон»).Замкнула тройку лидеров команда «Инженерный корпус», которая в прошлом году стала победителем в этом виде соревнований.

Главный судья соревнований — Алексей Киселев.

В этот же день прошли состязания по толчку гири среди мужчин, в которых приняли участие по 2 представителя от 4 команд: службы пути, локомотивной службы, вагонно-пассажирской службы и команды «Инженерный корпус». Соревнования проводились по двум весовым категориям: до 80 кг и свыше 80 кг. Участникам предстояло выполнить толчок двумя руками гири весом по 24 кг.

По итогам выступлений 1 место заняла команда «Модерон», 2 место – «Инженерный корпус», 3 место – «Локомотив».

Главный судья соревнований – Свечников Сергей.

На закрытии соревнований победители и призеры соревнований получили из рук председателя первичной профсоюзной организации Натальи Онофрийчук и председателя спортивного комитета Александра Чупрова грамоты и ценные призы в виде подарочных сертификатов.

Следующие соревнования по программе Спартакиады ЖДЯ-2019 пройдут 16 марта по шахматам и шашкам.

По итогам трех видов соревнований в общем зачете пока уверенно лидирует команда службы пути «Модерон»,на втором месте команда «Инженерный корпус» и 3 место, набрав одинаковое количество баллов, делят команды «Локомотив» и «Вагонно-пассажирская служба».Далее в турнирной таблице расположились команды «Служба перевозок» и АУП.