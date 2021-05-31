В спартакиаде ЖДЯ лидирует Служба пути

В субботу, 29 мая, в Алдане в спорткомплексе «Энергетик» в рамках ежегодной корпоративной спартакиады Акционерной компании «Железные дороги Якутии» состоялись соревнования по мини-футболу.

За звание лучших футболистов ЖДЯ состязалось 5 команд – Инженерный корпус, Локомотив, Служба пути, Служба перевозок, Вагонно-пассажирская служба.

Соревнования проходили по круговой системе, в состав каждой команды входило 7 игроков.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место и звание победителя соревнований по мини-футболу завоевала команда «Служба пути», члены которой получили грамоты и сертификаты по 2500 рублей.

2 место, отстав на 3 очка, заняла команда «Инженерный корпус» – им вручены также грамоты и сертификаты по 2000 рублей.

На 3 месте расположилась команда «Вагонно-пассажирская служба», каждый игрок которой получил грамоты и сертификаты по 1500 рублей.

Лучший игроком соревнований признан Захар Кравцов, представитель команды «Служба пути». Лучшим защитником стал член команды «Вагонно-пассажирская служба» Олег Габышев. Лучший вратарь – Александр Устинов из команды «Инженерный корпус».

Как отметил председатель спорткомитета «ЖДЯ» Александр Чупров, соревнования прошли на высоком организационном уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что участники показывают высокий уровень подготовки и из года в год соревнования становятся все более зрелищнее, а игра — более напряженной. Выражаю слова благодарности главному судье соревнований – Киселеву Алексею.

Поздравляем призеров соревнований с отличными результатами, которые станут весовым вкладом в общую копилку команд в борьбе за звание лучших в XIII Спартакиаде трудовых коллективов АО «АК «ЖДЯ».

По итогам семи видов соревнований лидирует команда «Служба пути» на втором месте – команда «Инженерный корпус», на третьем месте – команда «Вагонно-пассажирская служба». Далее в турнирной таблице расположились команды «Локомотив», «Управленцы», «Служба перевозок».