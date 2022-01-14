В Соттинском наслеге введена новая школа

В селе Огородтах Усть-Алданского улуса 14 января торжественно открыли новое здание Соттинской средней школы на 220 мест. До этого дня учащиеся занимались в четырех приспособленных помещениях. Аварийное здание школы 1975 года постройки было снесено девять лет назад.

«Новая образовательная среда требует соответствующей инфраструктуры. Невозможно представить высокое качество образования в стенах ветхой школы. Благодаря национальному проекту «Образование» в районах и городах республики строятся новые объекты, соответствующие стандартам современной школы», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

От имени правительства республики жителей села со знаменательным событием поздравил вице-премьер Сергей Местников и вручил Благодарность Правительства РС (Я) коллективу школы, сертификат на 100 экземпляров художественной литературы для библиотеки. Мастер производственного обучения Екатерина Васильева награждена Грамотой Правительства республики.

В своем выступлении зампред правительства отметил рост численности учащихся школы за последний год по сравнению с предшествующим периодом и пожелал достижения прежнего высокого уровня, так как в наслеге для качественного образования созданы все условия.

В двухэтажном здании школы общей площадью 4 497 квадратных метров кроме учебных классов оборудованы специализированные лабораторные кабинеты, мастерские, лингафонный мультимедийный кабинет, конференц-зал, спортивный зал, кабинет хореографии, библиотека, пищеблок с обеденным залом на 78 мест. На территории образовательного учреждения возведены футбольное поле с покрытием, беговые дорожки и спортивная площадка. В школе созданы Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и кабинет Цифровой образовательной среды.

В настоящее время в Соттинской средней школе обучаются 178 детей в 11 классах-комплектах. За последние пять лет школьники успешно выступают во многих Всероссийских мероприятиях, ежегодно становятся финалистами регионального этапа государственных олимпиад. Воспитанники спортивных секций показывают лучшие результаты на республиканских, дальневосточных турнирах по вольной борьбе, в соревнованиях по мас-рестлингу и военно-спортивных соревнованиях. Многие обучающиеся являются обладателями гран-при в различных творческих фестивалях и конкурсах. Педагоги – обладатели грантов Президента РФ, Главы РС(Я), победители различных профессиональных конкурсов. Учитель истории и обществознания Роман Оконов представлял Якутию в финале Всероссийского конкурса «Учитель года-2020».

По словам директора школы Ирины Петуховой, предусматривается открытие Центра научно-учебных лабораторий агротехнологического профиля. Это позволит реализовать новые дополнительные учебные курсы и дисциплины по агробиотехнологии, технологиям хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, информационным технологиям в сельском хозяйстве. Профессиональная подготовка будет осуществляться через введение учебных дисциплин с включением учебной практики в производственных предприятиях.

В рамках АгроНТИ будут развиваться такие направления, как Агророботы, Агрокоптеры, Агрокосмос, Агрометео, Агробио. В Центре научно-учебных лабораторий по определенному графику будут заниматься учащиеся других школ Усть-Алданского улуса. Они будут получать азы ранней профориентации, учиться навыкам работы в лаборатории.

Напомним, что в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» будет построено здание самой крупной школы в республике на 990 мест в 68 квартале «Прометей» города. Якутска. Также планируется ввод зданий школ в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса на 450 учащихся и в селе Сайылык Кобяйского улуса на 275 учащихся.