В «Сосновом бору» стартовала «Школа юных исследователей»

10 марта в республиканском Центре «Сосновый бор» в рамках смены «Экофест» под руководством научного руководителя Малой сельскохозяйственной Академии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктора ветеринарных наук Людмилы Коколовой и Президента МСХА ЯНИИСХ, кандидата ветеринарных наук Любови Григорьевой начала свою работу «Школа юных исследователей».

В этом году в «Школу юных исследователей» Малой сельскохозяйственной Академии приглашены лучшие из лучших — победители региональных, республиканских и российских научно-практических конференций, учащиеся агротехнологических, сельских и городских школ, занимающиеся в научных лабораториях ЯНИИСХ.

В начале смены, учащиеся были распределены по научным классам «Юный агроэколог», «Юный инженер-разработчик компьютерных технологий в сельскохозяйственном производстве», «Юный экономист –бизнес-руководитель», «Юный технолог-селекционер», «Юный ветеринар-биотехнолог», «Юный агроном» и другим. «Занятия в научных классах проводятся под руководством молодых ученых и аспирантов ЯНИИСХ. За время смены учащиеся овладеют методиками научных исследований и разработают свои проекты. В конце смены мы планируем провести Форум Малой сельскохозяйственной Академии, на котором юные исследователи представят свои проекты», — сообщила научный руководитель МСХА Людмила Коколова.

Отметим, что пребывание в «Сосновом бору» для всех участников смены «Экофест» будет очень интересным и плодотворным, насыщенная программа включает в себя множество интересных мероприятий. В свободное от занятий время юные исследователи будут петь, танцевать, посещать интересные места города Якутска, встречаться с известными людьми, укреплять свое здоровье, и, самое главное, подружатся друг с другом.