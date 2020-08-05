В «Сосновом бору» стартовала пятая онлайн-смена — совершенно бесплатно

Сегодня стартовала уже пятая онлайн-смена Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» «Август открытий». На смену записались более 100 детей со всех районов республики.

Главная задача онлайн-смен — весело и полезно провести каникулы не выходя из дома и «прокачать» творческие навыки у детей.

Пятая онлайн-смена будет отличаться от других тем, что здесь больше творческих заданий, мастер-классов от педагогов, ориентированных на поиск и раскрытие потенциала каждого ребенка. Педагоги предлагают самый разнообразный спектр курсов, начиная от занятий по невербальной коммуникации до психологии интерьера.

В течение десяти дней ребята будут посещать мастер-классы, выполнять творческие задания, встречаться с интересными приглашенными людьми и участвовать в вечерних вожатских мероприятиях. И это всё проводится для всех детей абсолютно бесплатно у кого есть доступ к программам ZOOM и WhatsApp.

Самых активных без внимания не оставят. Как нам рассказали, лучшие ребята награждаются путевками на смены Центра «Сосновый бор» и сувенирной продукцией.

Напомним, онлайн-смены Центра «Сосновый бор» стартовали с 1 июня и охватили уже около 1 500 детей со всей республики.

Следите за новостями онлайн-лагеря на сайте: http://sosnovybor-ykt.ru/

На страницах в instagram @sosnovybor_ykt @dusha_severa

В телеграм-канале: https://t.me/sosnovyborykt

В TIKTOK: https://vm.tiktok.com/J1HAYjK/